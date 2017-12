500 Milhas definirá todo o grid no treino deste sábado A ameaça constante da chuva obrigou os organizadores das 500 Milhas de Indianápolis a mudar o regulamento da 90.ª edição da corrida. Eles decidiram, nesta sexta, definir todas as 33 vagas no grid da prova em um única sessão, marcada para a tarde deste Sábado. Seis brasileiros brigam por um lugar: Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, Vitor Meira, Felipe Giaffone, Thiago Medeiros e Aírton Daré. O GP será no dia 28 de maio. Tradicionalmente, o grid é preenchido em três etapas, em três dias diferentes de treinos. No entanto, este ano a chuva impediu a realização, no fim de semana passado, do pole day. O mau tempo também poderia inviabilizar os treinos a partir de domingo. Por isso, e como a meteorologia previu sol para este sábado, decidiu-se por fazer uma só sessão classificatória, pois em circuitos ovais os carros não andam com pista molhada.