500 Milhas tem ?Carburation Day? Os 33 pilotos classificados para a 85 ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, domingo, têm nesta quinta-feira duas horas de treino (das 13h às 15h, de Brasília), o Carburation Day, para acertar o último acerto dos carros. Depois, só a largada. Hoje, os organizadores da prova destacaram duas curiosidades que estarão juntas na última fila: Felipe Giaffone, representando o Brasil "uma das maiores nações do mundo", e Cory Witherill, "da nação Navajo, um enclave indígena do sudoeste dos Estados Unidos". A corrida, domingo, começará às 13h, com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes de Televisão. Felipe Giaffone, da equipe Hollywood/Treadway, competirá com um carro reserva de Arie Luyendyk, outro piloto da equipe. Para ele, os 120 minutos do treino de amanhã serão essenciais. Ele nunca andou com esta versão do G-Force/Olds e terá pouco tempo para fazer as correções necessárias de acordo com seu estilo de guiar. "Vamos trabalhar com a maior rapidez possível. Mesmo assim estou otimista. O que tenho a fazer é evitar as confusões habituais da largada e depois ver o que acontece", diz o estreante. Do ponto de vista técnico, a Treadway instalará um novo componente na suspensão, buscando mais velocidade nas quatro retas, exatamente o que faltou durante os treinos de classificação. Já Airton Daré, da TeamXtreme, utilizará o Carburation Day para desenvolver acertos diferentes para o carro, também um G-Force/Olds, para ter diversas opções de regulagens no domingo, de acordo com as condições do tempo e outros detalhes que influenciam no comportamento do carro. Daré e Giaffone são os únicos brasileiros que disputam o campeonato da Indy Racing League - IRL - da qual as 500 Milhas de Indianápolis é a prova mais famosa e paga os melhores prêmios (US$ 1,2 milhão só para o primeiro colocado). Daré está em seu segundo ano e Giaffone lidera a classificação entre os rookies (estreantes), com 80 pontos, o dobro do francês Didier Andre que não se classificou para a largada das 500 Milhas. A corrida contará entretanto com mais três pilotos brasileiros que disputam o campeonato da Cart: Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, da Penske, e Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, todos competindo com chassi Dallara e motor Olds. Dos cinco brasileiros, o campeão da Cart em 2000, Gil de Ferran, é que largada na melhor posição: quinto lugar, na segunda fila. O pole position é o americano Scott Sharp.