A. J. Allmendinger é pole do GP de Cleveland da Champ Car O norte-americano A. J. Allmendinger conquistou neste sábado a pole position do Grande Prêmio de Cleveland da Champ Car, que será disputado neste domingo, com o tempo de 56s283. Líder do campeonato, o francês Sebastien Grosjean vai largar em segundo lugar, seguido pelo inglês Justin Wilson, pelo espanhol Oriol Servia e pelo canandense Paul Tracy. O brasileiro melhor colocado no grid é Bruno Junqueira, que vai largar em sétimo. Já Cristiano da Matta sairá da décima posição.