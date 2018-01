A McLaren, mais forte que a Williams Quase todas as previsões indicavam Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, da Williams, como principais adversários de Michael Schumacher e da Ferrari na luta pelo título da F-1, que começa com o GP da Austrália em Melbourne, no dia 3. Mas após dois meses de testes com carros 2002 a McLaren mostra mais força. No confronto com a Williams ? quarta, quinta e sexta-feira em Valencia, Espanha ?, David Coulthard e Alexander Wurz, da McLaren, foram mais velozes que Montoya e Marc Gené, da Williams. Leia mais no Jornal da Tarde