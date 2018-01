A noiva brasileira de David Coulthard O sobrenome Abdelnur soa árabe. E é mesmo. Tudo a ver com o GP de Bahrein. Simone Abdelnur, paulista, 30 anos, é noiva de David Coulthard, da Red Bull, oitavo colocado, neste domingo. Ao lado do líder do Mundial, Fernando Alonso, da Renault, foram os únicos que marcaram pontos nas três etapas disputadas até agora, Austrália, Malásia e Bahrein. "O pessoal me trata superbem aqui, sentem-se orgulhosos do meu sobrenome", diz a modelo e arquiteta de interiores. "Sim, ficamos noivos e estamos pensando em nos casar ano que vem", confirma os rumores. Seu noivo, aos 34 anos, é quase um símbolo sexual. Tem milhares fãs no mundo inteiro. "Agora que o David está usando essa barbinha meio rala estão falando que ele ficou ainda mais sexy, preciso tomar cuidado", conta, rindo. A personalidade do piloto é bastante expansiva, o que atrai ainda mais suas admiradoras. "É o jeito dele e eu convivo bem com isso", explica Simone. Mais do que em qualquer outro GP, o escocês gosta de brincar com a origem de Simone. "Meu pai é libanês. Quando estamos aqui em Bahrein, o David vê como eles me tratam e fica toda hora falando que eu ainda hei de encontrar um xeque." Suas palavras sugerem que o noivo tem uma pontinha de ciúmes em tudo o que a cerca também, mas nada que atrapalhe a bonita relação de ambos. "Esta é a minha quinta temporada na Fórmula 1", lembra a modelo, como quem diz não é de hoje que estamos juntos. Coulthard ficou famoso pelas elegantes mulheres com que percorre os paddocks da Fórmula 1, mas nenhuma permaneceu tanto tempo com ele como a brasileira. Já desfilou, por exemplo, com as canadenses Andrea Murray e Heidi Wicklinski. Resolvida a questão amorosa, como parece ser o caso agora, sua prioridade é fazer a nova equipe Red Bull tornar-se grande. Experiência não falta a Coulthard. Já disputou, com o deste domingo, 178 GPs. Trabalhou nada menos de nove temporadas para a McLaren, é a maior longevidade de um piloto no mesmo time na história da Fórmula 1. "É incrível como o pessoal trata o David aqui na Red Bull, quase tudo é concentrado nele", diz Simone. E, ao que parece, o escocês está correspondendo. Ocupa a quarta colocação no campeonato, junto de Ralf Schumacher, da Toyota, com 9 pontos.