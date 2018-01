A torre de onde se controla o GP Suas decisões podem salvar ou comprometer a vida de um piloto. Mais: definir este ou aquele campeão do mundo. Nem todos sabem, mas a torre de controle de uma corrida de Fórmula 1 tem importância bem maior do que é imaginado. E sua complexidade é, da mesma forma, bem mais extensa do que a maioria acredita. Ao contrário do que se pensa, da sala de direção de prova não se vê nada, apesar de estar no alto de uma torre. Trata-se de uma sala fechada à luz externa e isolada acusticamente. Tudo é monitorado nos mais delicados detalhes por câmaras de TV, muitas delas acionadas pelo próprio diretor de prova, lá de dentro. De suas ações e dos responsáveis pelas várias áreas de controle da competição depende a segurança e a lisura do resultado da disputa. "Nada é ao acaso num GP de Fórmula 1. Toda reação, seja da equipe de resgate, bombeiros, da divisão médica, atende à orientação que vem da torre", explicou Carlos Montagner, diretor de prova que tem a experiência de ter trabalhado em 31 dos 33 etapas do Brasil de Fórmula 1. Ele atua em conjunto com o diretor de corrida, o inglês Charlie Whiting, mais focalizado na disputa dentro da pista propriamente. O diretor de prova vê o evento de forma mais global, tem responsabilidades além das de dentro do traçado. "Temos meios de controlar tudo o que se passa no circuito através de imagens próprias ou mesmo das disponíveis ao público", disse Montagner. Todos na sala de controle estão equipados com rádio na mesma frequência do diretor. E cada responsável de área comunica-se com seus subordinados utilizando-se de frequências próprias. Os diretores das equipes, nas muretas dos boxes, também são acessados pelo diretor através de uma linha de rádio direta. "Basta apertarmos um botão e estamos conectados com o time que desejarmos para lhe comunicar algo", explicou Montagner. Na sua sala operam além dele e de Whiting, dois diretores-adjuntos - de prova, Cláudio Vieira, e de corrida, Herbie Blash -, além de dois experientes representantes da FIA. Mais alguns responsáveis por cada área, como as dos comissários de pista e dos boxes ou da equipe médica, por exemplo. A área de varredura das câmaras de TV impressiona pela abrangência e definição de imagens. Dois relatoristas acompanham o que for possível nas TVs e avisam a direção de prova sobre qualquer coisa fora do normal.