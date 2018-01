A vitória foi de Barrichello, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso traduziu neste domingo a frustração dos torcedores brasileiros com o que aconteceu com Rubens Barrichello no GP da Áustria de Fórmula 1. Líder da prova, o piloto brasileiro foi obrigado pela equipe Ferrari a deixar o alemão Michael Schumacher ganhar a corrida. "Hoje, todo o Brasil é unânime: Rubens Barrichello foi o vencedor do Grande Prêmio da Áustria. A taça é dele", declarou FHC, em nota oficial, ao parabenizar Rubinho.