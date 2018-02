A Williams naufraga em problemas Depois de estabelecer primeiro e segundo no GP da Malásia de 2002, com enorme facilidade, o quarto lugar de Ralf Schumacher neste domingo, a bem pouco de receber uma volta do vencedor, Kimi Raikkonen, da McLaren, foi decepcionante para a Williams. "Minha corrida acabou na largada quando fui atingido por Pizzonia (Jaguar) e perdi três voltas no box para colocar um novo aerofólio traseiro", disse Juan Pablo Montoya. "Depois de 12 voltas, o sistema que me permitia beber a solução líquida que transportamos deixou de funcionar, o que tornou minha prova muito difícil." Acabou em 12.º.