A1 GP: Brasil larga em 4.º na Austrália O Brasil largará, neste domingo, na quarta posição na abertura da quarta etapa da A1 GP, no circuito de Eastern Creek, na Austrália. Nelsinho Piquet perdeu a possibilidade de disputar a pole position com a equipe francesa, de Nicolas Lapierre, quando foi atrapalhado por Mathias Lauda, filho de Nikki Lauda, tricampeão da F-1. Nelsinho estava bem nas duas primeiras sessões de treino quando usou pneus novos. Na terceira, voltou a usar pneus velhos e para a quarta e última optou pelo jogo de pneus novos, mas acabou ficando preso no tráfego. ?Não entendi o que o piloto austríaco estava fazendo na pista, ele estava muito devagar e me fez perder tempo?, lamentou Nelsinho. Para o brasileiro, o quarto lugar no grid foi bom. ?Só é um pouco difícil ultrapassar aqui, mas vou me esforçar muito. Acho que as corridas vão ser bem difíceis, os pneus irão se desgastar muito rápido e vai ser complicado para todo mundo?, analisou Nelsinho.