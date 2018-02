A1 GP: Brasil larga em terceiro lugar A equipe brasileira da A1 GP larga, neste domingo, na terceira posição na etapa de Lausitz, na Alemanha, com corridas às 8h30 e 10h (horário de Brasília). A França sairá na pole, seguida dos norte-americanos. A competição é disputada por países. O piloto Nelsinho Piquet sofreu com o tráfego e terminou em terceiro lugar ? 0,254 segundo atrás de Nicolas Lapierre. O norte-americano Scott Speed completa a primeira fila. Nelsinho Piquet saiu na frente na classificação na primeira sessão de treino, que é dividida em quatro sessões de 15 minutos. A soma das duas melhores voltas determina a ordem da largada. Na segunda, o Brasil foi ultrapassado pela França, situação que permaneceu até a última sessão. ?Estou feliz com o resultado, acho que estamos melhorando cada vez mais. Não é porque venci as duas corridas em Brands Hatch que vou vencer todas. Precisamos continuar melhorando prova a prova", avaliou Nelsinho, referindo-se às duas corridas da etapa de abertura, na Inglaterra.