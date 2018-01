A1 GP: Brasil se dá mal nos Emirados A equipe do Brasil não teve um bom dia, neste domingo, na sexta etapa da A1 GP, em Dubai (Emirados Árabes Unidos). Por causa de problemas elétricos no carro, o piloto Nelsinho Piquet não conseguiu terminar nenhuma das duas corridas. Assim, após a última etapa de 2005 da nova categoria do automobilismo mundial, o Brasil viu seus rivais diretos na luta pelo título dispararem na classificação geral. Com 60 pontos, os brasileiros estão em terceiro lugar, atrás de França (vencedora da segunda corrida deste domingo), que tem 106 pontos, e Suíça (ganhadora da primeira corrida), com 75 pontos. Confira as classificações das corridas: 1ª corrida 1.º - Suíça (Neel Jani) 2.º - Itália (Enrico Toccacelo) 3.º - República Checa (Tomas Enge) 4.º - Irlanda (Ralph Firman) 5.º - Canadá (Sean McIntosh) 6.º - Indonésia (Ananda Mikola) 7.º - França (Nicolas Lapierre) 8.º - Portugal (Álvaro Parente) 9.º - Grã-Bretanha (Robie Kerr) 10.º - Malásia (Alex Yoong) 23.º - Brasil (Nelsinho Piquet) 2ª corrida 1.º - França (Nicolas Lapierre) 2.º - Grã-Bretanha (Robie Kerr) 3.º - África do Sul (Stephen Simpson) 4.º - Portugal (Álvaro Parente) 5.º - China (Tengyi Jiang) 6.º - Canadá (Sean McIntosh) 7.º - Áustria (Mathias Lauda) 8.º - México (Salvador Duran) 9.º - Holanda (Jos Verstappen) 10.º - Austrália (Will Davison) 23.º - Brasil (Nelsinho Piquet) Classificação geral 1.º - França - 106 pontos 2.º - Suíça - 75 3.º - Brasil - 60 4.º - Grã-Bretanha - 49 5.º - Nova Zelândia - 42