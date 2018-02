A1 GP: Canadá vence na Indonésia; Fittipaldi é quarto O Canadá, com Sean McIntosh, venceu sua primeira prova na A1 Grand Prix (categoria do automobilismo que é disputada por países) neste domingo, no GP da Indonésia. Foi uma vitória surpreendente porque os canadenses largaram na última posição na segunda bateria (23.º) e bateram a França, que era a favorita à vitória por ter terminado em primeiro na bateria inicial. A prova foi boa também para o Brasil, representado por Christian Fittipaldi, que terminou na quarta posição - havia sido o 20.º na primeira bateria. O pódio foi completado com Alex Yoong, pela Malásia, em segundo lugar, e Marcus Marshall, em terceiro, para a Austrália. Com isso, a equipe brasileira está em terceiro lugar na classificação da categoria (70 pontos), sendo a França líder, com 132, e a Suíça terceira, com 104. Faltam três etapas para o fim da temporada desta categoria e a próxima prova é no México, em Monterrey, daqui duas semanas. A França pode garantir lá a conquista por antecipação.