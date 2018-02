A1 GP: Christian Fittipaldi substituirá Nelsinho Piquet A equipe brasileira da A1 Grand Prix vai ter novo piloto a partir do GP da Indonésia, no próximo fim de semana. Christian Fittipaldi, de 35 anos, vai correr no lugar de Nelsinho Piquet, que disputou as sete primeiras etapas da competição e vai se dedicar à GP2. Christian, sobrinho de Emerson Fittipaldi, diretor-técnico e sócio do atacante Ronaldo na equipe, correrá também no México, EUA e China.