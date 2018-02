A1 GP: França vence etapa de Portugal A equipe da França, que tem Alexander Premat como piloto, venceu, neste domingo, as duas corridas do GP de Portugal da A1 GP, a terceira etapa da temporada, e assumiu a liderança da mais nova categoria de automobilismo, com 50 pontos. O time brasileiro, com Nelsinho Piquet no volante, ficou em oitavo na segunda corrida e caiu para a segunda colocação na classificação geral por países, com 42 pontos. A próxima etapa da A1 GP acontecerá no dia 6 de novembro, na Austrália. Confira os resultados das corridas e a classificação geral: 1ª Corrida 1.º - Alexandre Premat (França) 2.º - Nelsinho Piquet (Brasil) 3.º - Neel Jani (Suíça) 4.º - Jos Verstappen (Holanda) 5.º - Tomas Enge (República Checa) 6.º - Alvaro Parente (Portugal) 7.º - Sean McIntosh (Canadá) 8.º - Fairuz Fauzy (Malásia) 9.º - Ananda Mikola (Indonésia) 10.º - Tomas Scheckter (África do Sul) 2ª Corrida 1.º - Alexander Premat (França) 2.º - Neel Jani (Suíça) 3.º - Ralph Firman (Irlanda) 4.º - Scott Speed (EUA) 5.º - Alvaro Parente (Portugal) 6.º - Will Davidson (Austrália) 7.º - Enrico Toccacelo (Itália) 8.º - Nelsinho Piquet (Brasil) 9.º - Tomas Enge (República Checa) 10.º - Mathias Lauda (Áustria) Classificação Geral 1.º - França - 50 pontos 2.º - Brasil - 42 3.º - Suíça - 34 4.º - Nova Zelândia - 29 5.º - Austrália - 21 6.º - Canadá - 18 7.º - Irlanda - 16 8.º - México - 16 9.º - Grã Bretanha - 15 10.º - Holanda - 15