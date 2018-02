A1 GP: França vence, mas Brasil lidera A equipe francesa, pilotada por Nicholas Lapierre, venceu, neste domingo, a etapa da Alemanha da A1 GP - categoria criada para concorrer com a Fórmula 1. O Brasil, que tem Nelsinho Piquet como piloto, não teve uma boa participação - ficou em terceiro na primeira corrida e teve que abandonar a segunda, depois de um acidente a nove voltas do final. Mesmo com os problemas, a equipe brasileira, que é patrocinada pelo atacante Ronaldo, manteve a liderança geral da competição, após duas etapas. Com 30 pontos, o Brasil está um ponto na frente da França e da Nova Zelândia. A próxima etapa da A1 GP acontecerá no dia 23, em Estoril (Portugal). Confira as classificações da etapa da Alemanha: 1.ª corrida 1.º - Nicholas Lapierre (França) 2.º - Neel Jani (Suíça) 3.º - Nelsinho Piquet (Brasil) 4.º - Jonny Reid (Nova Zelândia) 5.º - Timo Scheider (Alemanha) 6.º - Alex Yoong (Malásia) 7.º - Sean McIntosh (Canadá) 8.º - David Martinez (México) 9.º - Ralph Firman (Irlanda) 10.º - Hideki Noda (Japão) 2.ª corrida 1.º - Nicholas Lapierre (França) 2.º - Robbie Kerr (Grã Bretanha) 3.º - Sean McIntosh (Canadá) 4.º - Jonny Reid (Nova Zelândia) 5.º - Neel Jani (Suíça) 6.º - Ralph Firman (Irlanda) 7.º - Jos Verstappen (Holanda) 8.º - Ananda Mikola (Indonésia) 9.º - Hideki Noda (Japão) 10.º - Timo Scheider (Alemanha) Classificação por países 1.º - Brasil - 30 pontos 2.º - França - 29 3.º - Nova Zelândia - 29 4.º - Suíça - 17 5.º - Austrália - 16 6.º - México - 16 7.º - Grã Bretanha - 15 8.º - Canadá - 14 9.º - Malásia - 11 10.º - Alemanha - 8