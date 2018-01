A1 GP: segunda temporada começa nesta sexta-feira Começa nesta sexta-feira, com a realização dos treinos livres, a segunda temporada da A1 GP, categoria do automobilismo em que as equipes representam países. A primeira das 18 etapas previstas será no circuito de Zandvoort, na Holanda, e o Brasil terá o piloto Tuka Rocha disputando a corrida de domingo. Na primeira edição da A1 GP, a equipe campeã foi a França, enquanto o Brasil terminou em sexto lugar. Nesta temporada, os dois países irão disputar o título com Holanda, Itália, Suíça, Irlanda, República Checa, México, África do Sul, Estados Unidos, China, Alemanha, Canadá, Índia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Paquistão, Líbano e Cingapura. Na A1 GP, carros, motores e pneus são os mesmos para todas as equipes. E pode haver rodízio de pilotos, desde que ele seja do país representado. Assim, o Brasil, além de Tuka Rocha, terá Ruben Carrapatoso, Xandinho Negrão e Raphael Matos. E a direção ficará nas mãos de Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1. Tuka Rocha já está confirmado como piloto da equipe brasileira nas três primeiras etapas (Holanda, República Checa e China). "Ele está familiarizado com o carro e com a equipe. Demonstrou velocidade e consistência em sua participação na F3000 e teve ótima performance nos treinos de agosto em Silverstone", afirmou Emerson Fittipaldi. Uma das etapas do campeonato deve acontecer no Brasil, provavelmente em março, mas ainda falta a confirmação oficial. ?Na primeira temporada estabelecemos o conceito da A1 GP. Na temporada 2006/2007, apostamos no crescimento, com um número maior de equipes, pilotos talentosos e um formato de competição desenhado para aproximar ainda mais os torcedores?, explicou David Clare, responsável pela organização da categoria.