A1 Grand Prix terá kanaan e Piquezinho A equipe brasileira da A1 Grand Prix, a mais nova categoria do automobilismo internacional, está fechada. O proprietário Ronaldinho ?Fenômeno?, jogador do Real Madrid, e o diretor-técnico Émerson Fittipaldi contarão com dois pilotos se revezando nas 12 etapas: os brasileiros Tony Kanaan e Nelson Ângelo Piquet (Nelsinho dirigirá o carro na prova de abertura ? no outro domingo, dia 25 ?, no circuito de Brands Hatch, na Inglaterra). Seu reserva nessa corrida deverá ser João Paulo de Oliveira, que foi bem nos testes ? e acaba de conquistar o título da Fórmula 3 japonesa. O anúncio oficial, depois dos últimos detalhes, será feito nos próximos dias. A A1 Grand Prix, do milionário árabe Sheikh Maktoum, pretende ser a primeira competição de automobilismo entre nações. Todos os pilotos utilizarão o mesmo equipamento: chassi Lola de fibra de carbono, motor Zytek de 3.4 litros V8 de apenas 120 quilos, câmbio sequencial de cinco marchas e pneus Cooper. Quando foi sondado pela primeira vez, antes do convite oficial, Tony Kanaan, campeão da Indy Racing League em 2004 e vice-líder da atual temporada, disse que se interessaria pela categoria. ?Ela está sendo montada com muito cuidado e terá visibilidade. Desde que não prejudique minhas atividades na IRL, poderei competir normalmente?, comentou Kanaan. Nelsinho Piquet já testou o carro e acabou ficando com o quarto melhor tempo no treino coletivo realizado no fim de agosto. ?O carro é diferente do GP2, mas bom de guiar. Acho que a A1 poderá ser importante na minha formação como piloto profissional?, disse. Dos pilotos mais conhecidos que já confirmaram presença na corrida de Brands Hatch estão o norte-americano Scott Speed, que está na GP2 e poderá defender a Red Bull II na Fórmula 1 no ano que vem; os franceses Alex Premat e Nicolas Lapierre (ambos da GP2) e o irlandês Raph Firman, cada um representando seu respectivo país. A categoria conta ainda com pilotos de Rússia, Paquistão, Líbano e India, dentre outros. Depois da prova de abertura na Inglaterra, a A1 Grand Prix terá ainda corridas em Lausitzring, na Alemanha, e Estoril, em Portugal. Depois, a categoria seguirá para Austrália, Malásia, Dubai, Indonésia e África do Sul, chegando ao Brasil em 12 de fevereiro, para a corrida da A1 prevista para o autódromo de Curitiba. Após o Brasil, as últimas três corridas da primeira temporada da nova categoria serão disputadas no México, Estados Unidos (em Laguna Seca), o mesmo circuito da Champ Car) e Xangai, na China.