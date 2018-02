A1GP começa os treinos em Portugal Os carros Lola/Zytek da A1 Grand Prix, a mais nova categoria do automobilismo internacional, começam a rodar nesta sexta-feira no circuito português de Estoril, com dois treinos livres para a terceira etapa do campeonato, no domingo. O Brasil, com Nelsinho Piquet, está na liderança, mas a torcida será para o português Álvaro Parente, campeão da F-3 inglesa em 2005, que corre na equipe do jogador Figo, da Inter de Milão. A A1 Grand Prix é uma disputa entre países e não entre pilotos. As equipes podem substituir o piloto ? desde que seja da mesma nacionalidade ?, que a soma de pontos não será interrompida. Pelo Brasil (equipe do atacante Ronaldo), Tony Kanaan, vice-campeão da Indy Racing League, também deverá fazer algumas provas, além de Nelsinho. O reserva é João Paulo de Oliveira. Depois de vencer com categoria as duas provas de estréia no circuito inglês de Brands Hatch, Nelsinho não conseguiu repetir o desempenho na etapa seguinte, em Lausitzring: ficou em terceiro lugar na primeira prova da Alemanha e não concluiu a segunda. Mesmo assim garantiu que a liderança continuassse para o Brasil, com 30 pontos contra 29 da França (Alexandre Premat) e Nova Zelândia (Matt Halliday). Nesta quinta, no circuito de Easter Creek, na Austrália, Sandra Nori, secretária de Esportes e Turismo do Estado de New South Wales, entrou no cockpit de um monoposto da A1 Grand Prix em encontro para promover a quarta etapa do campeonato, que será disputada nesse circuito, em 6 de novembro. As explicações à secretária ficaram por conta de Peter Hackett, piloto de testes da equipe australiana. A Austrália está em quinto lugar no campeonato da A1 GP.