Abt é desclassificado e Rosenqvist vence segunda prova da Fórmula E em Hong Kong

O rodada dupla da Fórmula E em Hong Kong, que marcou a abertura da temporada 2017/2018 da categoria, terminou com o sueco Felix Rosenqvist na frente. Mas não literalmente. O piloto da Mahindra finalizou a prova deste domingo na segunda colocação, porém, foi beneficiado pela desclassificação do alemão Daniel Abt e herdou a vitória.

+ Sam Bird vence na estreia da temporada da Fórmula E

Abt chegou a celebrar o triunfo, que seria o seu primeiro na categoria, mas foi surpreendido pela desclassificação horas mais tarde. "Os adesivos de segurança da FIA (código de barras) não corresponderam com os declarados pela Audi Sport ABT Schaeeffler para o evento", justificou a organização da categoria ao desqualificar o alemão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Melhor para Rosenqvist, que havia perdido a liderança por um erro durante a prova e, com isso, pôde celebrar o triunfo. O sueco, inclusive, foi quem largou na pole position neste domingo, mas falhou na curva 1 e teria que se contentar com a segunda posição se não fosse a decisão da organização.

A definição também acabou sendo benéfica para o sueco Edoardo Mortara, que chegou a liderar a prova e herdou a segunda colocação. Outro que comemorou foi o australiano Mitch Evans, que viu um lugar no pódio cair no seu colo ao ficar com a terceira colocação.

Nem mesmo a eliminação de Abt, porém, melhorou o dia dos brasileiros, que não pontuaram neste domingo. Depois de ser o quarto colocado no sábado, Nelsinho Piquet terminou apenas em 12.º neste domingo. Já o atual campeão Lucas di Grassi melhorou um pouco em relação à 18.ª posição da estreia, mas foi somente o 14.º.

Com os resultados, a liderança da temporada é do inglês Sam Bird, vencedor do sábado, com 35 pontos, seguido do francês Jean-Éric Vergne, com 33, e Rosenqvist, com 29. Nelsinho Piquet é o sétimo, com 12 pontos, enquanto Di Grassi está entre os cinco pilotos que ainda não pontuaram.

A Fórmula E agora será interrompida para as festas de fim de ano e só voltará em 2018. A próxima etapa do calendário, em Marrakesh, no Marrocos, está prevista para o dia 13 de janeiro.