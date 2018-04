Abu Dabi terá 1.º GP com início de dia e fim à noite

SPA-FRANCORCHAMPS - A prova que fechará o Mundial de Fórmula 1 desta temporada, no dia 1.º de novembro, contará com um tempero extra aos amantes da categoria. Foi confirmado nesta sexta-feira, em Spa-Francorchamps - que domingo recebe o GP da Bélgica -, que a prova de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, será a primeira da história da F-1 a começar de dia e terminar à noite.

A corrida terá sua largada às 17 horas locais, fato que atenderá reivindicação dos canais de TV europeus que transmitirão a prova.

A ideia principal da mudança de horário, porém, é exibir em dois momentos distintos do mesmo dia as belezas arquitetônicas e naturais que cercam o circuito de Abu Dabi, segundo Richard Cregan, diretor-executivo da prova. "Torcedores e espectadores de TV verão a formidável arquitetura do mais novo circuito da Fórmula 1 durante o pôr-do-sol e depois com a ajuda das luzes artificiais", afirmou Cregan.

O fato de o circuito contar com iluminação artificial evitará o vexame que aconteceu no GP da Malásia deste ano, em abril. Na ocasião, uma chuva torrencial combinada com a escuridão obrigou o diretor de prova a encerrar a corrida bem antes do seu fim, fato que fez os pilotos ficarem com 50% dos pontos conquistados. A mudança do horário da prova, também para atender aos pedidos de tevês da Europa, propiciaram o problema, já que o circuito não contava com iluminação artificial da pista.