Acesso a Interlagos está tranqüilo A chegada dos torcedores ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), onde está sendo realizado neste final de semana o GP do Brasil de Fórmula 1 é tranqüila nesta manhã de sábado, até cerca de meia hora antes do início dos treinos livres. O total de torcedores que vão ao local já é maior que o da sexta-feira, mas bem abaixo do que é esperado para domingo, dia da corrida. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) já mudou o sentido de direção da avenida Interlagos e outras que dão acesso ao autódromo. Por enquanto, nada de chuva, apesar de o tempo na capital paulista estar nublado. Na pista, a temperatura média é de 23.ºC, enquanto que a umidade gira em torno de 70%.