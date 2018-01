Acidente assusta participantes do Rali O piloto japonês Kenjiro Shinozuka corre risco de perder a vida após um grave acidente, nesta quinta-feira, na oitava etapa do Rali Paris-Dacar. Shinozuka, vencedor da edição de 1997, perdeu o controle do carro no alto de uma duna e voou por cerca de 12 metros antes de chocar-se com o chão. O piloto sofreu concussão facial, está em coma superficial e respira com a ajuda de aparelhos. O co-piloto, o francês Thierry Delli-Zotti, também se feriu, mas seu estado é "satisfatório". "Temos de esperar as próximas 24 horas", disse Christian Noël, diretor da equipe médica do rali, em coletiva à imprensa. Atendidos no local do acidente, piloto e co-piloto foram levados de helicóptero para o acampamento do Paris-Dacar, em Shaba, e depois, para Túnis, na Tunísia. Os médicos aguardavam que o quadro de Shinozuka se estabilizasse para transportá-lo para Paris. Os pilotos brasileiros passaram pelo local quando Shinozuka e Zotti ainda recebiam atendimento. "Ele subiu a duna rápido demais e voou", contou André Azevedo, quarto entre os caminhões na etapa desta quinta-feira e terceiro na classificação geral. "Os pilotos de ponta correm como kamikazes. Ali, a velocidade era alta: cerca de 120 km/h." "A duna de onde ele saltou parece um degrau. Do alto, não se enxerga o fim", disse Klever Kolberg, 17º na etapa e 14º na geral, ao lado de Lourival Roldan. "A duna é redonda e depois forma uma quina", afirmou Jean Azevedo, 11º entre as motos e 8º na classificação geral.