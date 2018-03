Acidente com a Jaguar em Monza O australiano Janes Courtney, piloto de testes da equipe Jaguar de Fórmula 1, que treinava para a escuderia inglesa nesta quinta-feira no circuito de Monza, sofreu um impressionante acidente a 300 km/h, quando a suspensão de seu carro quebrou. Ele teve de ser levado a um hospital da região para exames mais detalhados. Courtney havia acabado de entrar na pista ao volante do Jaguar R3, quando saiu da pista na variante Ascari, por ruptura da suspensão traseira. O piloto deixou o cockpit sem ajuda de ninguém e foi imediatamente atendido no local pelo médico Emilio Rovelli. Após a primeira avaliação médica, foi decidido seu traslado a um hospital da região para que fosse submetido a exames neurológicos, já que o piloto reclamava de problemas de visão e apresentava um anormal inchaço no pescoço. No hospital, o piloto foi submetido a uma ressonância magnética, cujos resultados ainda não foram divulgados. A quebra da suspensão traseira provocou a perda de uma roda e do aerofólio traseiro, o que desequilibrou ainda mais o carro, que chocou-se violentamente contra a barreira de proteção.