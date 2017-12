Acidente com Bernoldi agita treino Um acidente envolvendo a Arrows do brasileiro Enrique Bernoldi e a Sauber do alemão Nick Heidfeld chegou a interromper o treino de aquecimento para o GP Brasil de Fórmula 1, que será realizado neste domingo no autódromo de Interlagos. O acidente aconteceu quando Enrique Bernoldi rodou no ?S? do Senna e sua Arrows sofreu um princípio de incêndio. Foi dada bandeira amarela e o carro médico aproximou-se para o atendimento ao piloto. O ex-piloto Alex Dias Ribeiro, que pilotava o safety-car do GP Brasil, abriu a porta do lado esquerdo, e não viu o alemão Nick Heidfeld que estava passando e não conseguiu desviar. Ninguém saiu ferido no acidente, que interrompeu o warm-up para que a pista fosse limpa. O acidente paralisou o treino por 15 minutos. O alemão Michael Schumacher foi o mais rápido nesse treino matinal. O piloto da Ferrari fez 1m15s866 na melhor das suas 15 voltas. O espanhol Pedro de La Rosa, da Jaguar, foi o segundo colocado, seguido pelo piloto da McLaren, Kimi Raikkonen. Juan Pablo Montoya, da Williams, pole-position do GP Brasil, fez o quinto tempo, seguido por Ralf Schumacher. Já Rubinho Barrichello ficou na sexta posição.