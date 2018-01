Acidente de Alboreto ainda é mistério A causa do acidente do ex-piloto de Fórmula 1 Michele Alboreto, que morreu ontem aos 44 anos, ainda é um mistério para a polícia de Cottbus. O piloto estava dirigindo um Audi R8 no circuito de Eurospeedway Lausite quando, segundo com fiscal da pista, o veículo decolou e caiu de ponta cabeça, do outro lado das barreiras de segurança. Alboreto já estava morto quando a ambulância e o helicóptero chegaram para socorrê-lo. Segundo a porta voz da Audi, Petra van Oyen, o carro está sendo avaliado por especialistas, para detectar as causas da tragédia. A empresa, no entanto, só irá se pronunciar quando obtiver um relatório com as informações técnicas. O dono do circuito, Hans-Joerg Fischer, afirmou que a parte do circuito onde ocorreu o acidente passará a se chamar Michele Alboreto.