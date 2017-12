Acidente em rali deixa 15 feridos Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas num acidente ocorrido neste sábado durante uma prova de rali disputada no País de Gales. O carro do piloto espanhol Carlos Sainz saiu da pista e bateu numa área onde estavam vários espectadores. Algumas dos feridos foram socorridos por ambulâncias e outros por helicóptero. A etapa da prova, válida pelo Campeonato Mundial de Rali, foi cancelada. Com isso, a Peugeot garantiu o título do Mundial de Construtores.