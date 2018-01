Acidente em rali mata família O piloto Enrico Lavino Zona, que disputava um rali na Itália, atropelou e matou quatro pessoas da mesma família, ontem à noite. Ele dirigia um Ford Escort e derrapou em uma curva, atingindo as vítimas, que assistiam ao rali. São eles Domenico Bertolino, de 43 anos, Marta Paola, de 41, e os filhos Eleonara e Simone, de 13 e 6 anos, respectivamente. Zona não se machucou, mas foi interrogado pela polícia e pode ser julgado por homicídio culposo - sem intenção. A polícia tenta descobrir agora as causas do acidente, se foi falha do veículo ou erro do piloto. Testemunhas do acidente afirmaram que o carro do piloto saiu da curva e se chocou contra um pequeno muro, atingindo a família. Os vencedores foram Renato Travaglia e Flavio Zanella, que estavam em um Peugeot 206. Mas, em função do acidente, a festa de entrega dos prêmios foi cancelada.