Acidente grave marca etapa de rali O piloto Franco Giaffone e o navegador Alberto Fadigatti sofreram um grave acidente na manhã desta quinta-feira, na primeira etapa cronometrada do Rali Terra Brasil, em Santa Maria Madalena (RJ). O Mitsubishi L200 da dupla ? que havia vencido o prólogo, em Rio das Ostras ? caiu numa ribanceira de cerca de 70 metros e se incendiou. Giaffone sofreu apenas pequenos arranhões no rosto, mas Fadigatti reclamou de fortes dores nas costas. O acidente ocorreu a quatro quilômetros do final da especial, num trecho de reta. ?A pista tinha muitas pedras e joguei o carro para a lateral, para andar sobre a grama. Só que a vegetação escondeu uma vala. Ainda tentei controlar o carro, mas acabamos tombando??, explicou Giaffone. Ele calcula que estava no máximo a 70 km/h. ?Depois que o carro caiu em um buraco, não vi mais nada. Quando o carro parou, só deu tempo de sair, antes de pegar fogo??, contou Fadigatti. Ele ficou preocupado, pois em 2001 fraturou duas vértebras durante o Rali Paris-Dacar. Por isso, apesar de deixar o hospital de Santa Maria caminhando, optou por ir até um hospital em Campos para fazer uma radiografia da coluna. ?Pelo visto não foi nada grave, mas fico apreensivo.? O acidente forçou a anulação do trecho final da etapa e o resultado não havia sido divulgado até o início da noite desta quinta. Nesta sexta-feira, a etapa será entre Campos e Linhares (ES).