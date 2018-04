Acidente mata tricampeão do Paris-Dacar O piloto francês Richard Sainct morreu nesta quarta-feira após sofrer um acidente na quarta etapa do Rali dos Faraós, categoria Motos, disputado no Egito. Segundo o assessor de imprensa da competição, Massimo Garbaccio, ele recebeu pronto-atendimento no local, mas não resistiu. ?Ele foi levado por um helicóptero mas chegou ao hospital-base sem vida?, disse. Sainct havia vencido a edição 2002 desse mesmo rali e era tricampeão do Paris-Dacar (1999, 2000 e 2003).