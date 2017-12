Acidentes marcam treinos em Spa O colombiano Juan Pablo Montoya e o escocês David Coulthard, escaparam ilesos de dois acidentes espetaculares nesta sexta-feira, durante as duas sessões de treinos livres para o GP da Bélica de Fórmula Um. Montoya não conseguiu controlar o carro na pista molhada, rodou e bateu forte na barreira de pneus. O carro ficou bastante danificado. O acidente de Coulthard aconteceu na sessão da manhã, ainda em pista seca. Sua McLaren não conseguiu fazer a curva Fagnes e saiu de traseira; cruzou a pista e se chocou contra as barreiras de proteção. Michael Schumacher, que liderou os treinos livres, também teve problemas. O alemão perdeu o controle do carro e bateu na traseira de Pedro de La Rosa (Jaguar), ao tentar uma ultrapassagem. O serviço de meteorologia do circuito prevê chuva para amanhã - quando serão realizados os treinos que definirão do grid de largada - e para domingo, dia da corrida.