Acordo entre Ford-Jordan ajuda Massa A Ford Brasil concretizou um acordo de patrocínio que pode ser decisivo para que Felipe Massa vença a disputa com o irlandês Eddie Irvine e ocupe, na equipe Jordan, a última vaga de piloto para o Mundial de 2003. Segundo a revista Autosprint, que se refere à filial brasileira como uma parceira em potencial da equipe, o fato de a Jordan voltar a utilizar os motores Ford - correrá com um Cosworth de 10 cilindros - pode ter influência decisiva na contratação de Massa. De acordo com a Autosprint, a Ford Brasil decidiu patrocinar Massa depois que a Petrobras (renovou por dois anos com a Williams) e a Mastercard (que apoiará o brasileiro Augusto Farfus, que disputou o Campeonato Euro-3.000 pela equipe Draco Júnior) retiraram seu apoio. A Autosprint cita, também, que o presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, "se interessou pela situação do brasileiro". A Ferrari tem contrato de opção com o brasileiro válido até o fim do mês e não há indícios de que será renovado.