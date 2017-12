Adaptação da Sauber impressiona Massa A exemplo do que o bom resultado de quarta-feira sugeria (terceiro lugar), Felipe Massa confirmou nesta quinta, no Circuito da Catalunha, a rápida adaptação do carro da Sauber a seus novos pneus, agora da Michelin - a equipe suíça corria com Bridgestone desde 1999. O brasileiro estabeleceu o melhor tempo do dia dentre os 15 pilotos que treinaram em Barcelona, com 1m14s661 (71 voltas). "É impressionante. Mexemos pouco no acerto e mesmo assim o carro respondeu muito bem", disse Massa. Nos testes de pré-temporada da Fórmula 1, que começaram terça-feira, alguns times estão experimentando componentes de seus modelos de 2005. Isso explica, por exemplo, a diferença de tempo entre Massa e o 15º colocado desta quinta-feira, o francês Franck Montagny, da Renault, que fez 1m17s497 (31 voltas). Na próxima temporada haverá mudanças de motor, pneus e aerodinâmica, o que deve deixar a Fórmula 1 entre 1 e 2 segundos mais lenta. De qualquer maneira, têm certa representatividade as marcas estabelecidas por Massa nos dois dias - na quarta-feira ele fez 1m14s943 (72 voltas). A revista italiana Autosprint publicou, na última edição, que a Ferrari deixará de fornecer seus motores para a Sauber no fim de 2005. A relação entre ambas não é a mesma depois de Peter Sauber ter se unido às demais oito equipes no manifesto de Interlagos, exigindo drástico corte nos testes particulares, além de ter trocado de fornecedor de pneus - a Ferrari corre com Bridgestone. A dupla da Toyota treinou com carros e pneus versão 2004 e ficou entre os primeiros colocados nesta quinta-feira em Barcelona. Jarno Trulli fez 1m14s881 (96) e foi o segundo melhor do dia, enqaunto Ralf Schumacher, com 1m14s994 (95), terminou em terceiro. A Williams também preparou seu FW26 com o acerto utilizado neste ano e Mark Webber registrou o quarto tempo: 1m15s244 (80 voltas). Já Antonio Pizzonia tinha todo o conjunto traseiro, motor, câmbio e suspensão, além dos pneus, do projeto de 2005. Marcou 1m15s547, ficando em 7º lugar. A boa notícia para a Williams é que o carro-laboratório teve menos problemas do que no primeiro dia, a ponto de Pizzonia completar 49 voltas diante de apenas 16 na quarta-feira. A McLaren tem no carro de Alexander Wurz motor, câmbio, pneus e aerodinâmica atualizados. Com isso, o austríaco chegou a 1m15s871 (106), em 9º lugar. Juan Pablo Montoya usou pneus de 2005, bem duros, por terem de ser os mesmos na classificação e na corrida. Enquanto quarta-feira obteve 1m14s202, sendo o mais veloz, marcou 1m15s828 (55) nesta quinta e foi o 8º. Outro brasileiro em Barcelona é Enrique Bernoldi, piloto de testes da BAR, que também com carro na versão de 2005 fez 1m16s894 (114), em 13º lugar. Com o modelo-conceito da BAR, base de estudos do projeto de 2005, Jenson Button marcou 1m16s916 (44). Os testes prosseguem nesta sexta-feira.