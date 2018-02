Administrador de Interlagos diz que autódromo é seguro

O administrador do Autódromo de Interlagos, Chico Rosa, disse neste domingo que a pista não apresenta falhas de segurança em suas áreas de escape, nem mesmo na Curva do Café. Como causa da morte do piloto Rafael Sperafico, o dirigente apontou a fragilidade dos carros da Stock Car Light. "Foi um acidente típico de corrida, não teve nada de mais. O problema é que o carro não está preparado para a velocidade da categoria e não protege bem o piloto em caso de colisão." Veja também: Rafael Sperafico morre em acidente na Stock Car Light Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Organizador da Stock Car lamenta morte de Rafael Sperafico Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car "Não há nenhum problema com o circuito. Se ele foi aprovado numa vistoria feita pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) antes do GP do Brasil, é por que não existe nenhum problema", disse Rosa. "Não vi imagens ainda, mas pelo o que me contaram, o piloto estava vivo no momento em que o carro voltou para a pista [após bater no muro]. Ele morreu quando foi atingido pelo outro carro", especulou. "O carro poderia ter até mesmo rodado e ficado parado, antes de ser acertado pelo outro." Rosa também descartou qualquer possibilidade, em um primeiro momento, de fazer qualquer alteração no traçado de Interlagos, nas áreas de escape, ou mesmo nos muros de proteção. "Não há nenhum problema com o circuito", enfatizou. Na sexta volta da prova deste domingo, Sperafico escapou da pista na Curva do Café, bateu no muro e retornou ao traçado. Seu carro foi atingido na lateral pelo de Renato Russo, causando morte instantânea.