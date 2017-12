Adrian Fernandez faz 1º ponto da Cart O mexicano Adrian Fernandez ganhou o primeiro ponto da Cart em 2002, nesta sexta-feira, depois de marcar o melhor tempo na tomada oficial para a corrida de Monterrey, no México, que abre a temporada às 18 horas de domingo (com transmissão pela TV Record). Adrian fez a volta mais rápida em 1min18s929 (média horária de 154,407 km/h), com o Lola/Honda da Fernandez Racing. O melhor brasileiro foi Christian Fittipaldi, da equipe Newman Haas, que fez o 4º tempo (1min19s202). Christian Fittipaldi conseguiu uma volta 1 segundo mais rápida do que a de Adrian. Mas, como acabou provocando uma bandeira vermelha rodando no início do treino, perdeu a volta, de acordo com as novas regras da Cart, e só pôde utilizar o tempo da sua segunda melhor volta. Para delírio dos fãs mexicanos, Adrian conquistou a pole provisória na última volta do treino. A média horária foi mais baixa do que a do ano passado, quando Kenny Brack, da Rahal Team, cravou a média de 162 km/h na inauguração do circuito de Parque Fundidora. De acordo com as novas regras da Cart, que passaram a vigorar este ano, o piloto mais rápido nos treinos de sexta-feira ganha um ponto de bonificação e o direito de largar na primeira fila da corrida. O piloto mais rápido na segunda tomada de tempos, neste sábado, também ganhará um ponto. O mais rápido entre o primeiro colocado do treino de hoje e o de amanhã largará na pole position na corrida de domingo. O sistema valerá para todos os traçados mistos e de rua. "O que temos de fazer agora é manter a ponta no segundo treino", disse satisfeito Adrian Fernandez, vice-campeão da Cart em 2000 e ex-companheiro do brasileiro Roberto Moreno na Patrick. Os pilotos brasileiros tinham andado bem no treino livre desta sexta, quando Cristiano da Matta foi o mais rápido, seguido por Bruno Junqueira. Christian ficou em quinto e Tony Kanaan, em oitavo. Mas, no classificatório, Cristiano foi 5º colocado, Bruno terminou em 7º e Tony chegou em 13º. Os tempos do treino classificatório: 1º Adrian Fernandez (Fernandez Racing) - 1min18s929 2º Dario Franchitti (Green) - 1min19s202 3º Alex Tagliani (Forsythe) - 1min19s241 4º Christian Fittipaldi (Newman Haas) - 1min19s270 5º Cristiano da Matta (Newman Haas) - 1min19s275 6º Michel Jourdain Jr. (Rahal) - 1min19s326 7º Bruno Junqueira (Chip Ganassi) - 1min19s480 8º Kenny Brack (Chip Ganassi) - 1min19s491 13º Tony Kanaan (MoNunn) - 1min19s985