Adrian Fernandez vence a 1ª na temporada Um mexicano feliz, o outro frustrado. Assim terminou neste domingo o GP de Portland de F-Cart, oitava etapa da temporada. Quem comemorou foi Adrian Fernandez, que pela primeira vez venceu uma corrida desde que criou a sua equipe, a Fernandez Racing. Já para Michel Jourdain Jr., da Rahal, deu tudo errado. Ele liderou boa parte da corrida, foi ultrapassado no boxe por Paul Tracy numa manobra que custou ao canadense uma punição de cinco segundos, cometeu um erro quando tentava recuperar a posição - rodou ao tocar no carro de Tracy e perdeu várias posições -, terminou apenas em 12º e perdeu a liderança do campeonato. Já entre os brasileiros, o melhor na corrida foi Bruno Junqueira, da Newman-Haas, em quarto. Fernandez ganhou a corrida com méritos. Afinal, fez, na volta 86 das 100 totais, a ultrapassagem mais bela da prova, superando Tracy, o então líder, com uma manobra de técnica e arrojo. Depois, só administrou. Até porque Tracy, com problemas no câmbio, não teve como atacá-lo e preferiu garantir o segundo lugar, à frente do canadense Alex Tagliani (Rocketsport). Com o segundo lugar, Tracy retomou a liderança do campeonato, com 99 pontos. Bruno Junqueira mantém a segunda posição, agora com 95. Jourdain caiu para terceiro, com 91. Mário Haberfeld, da Conquest, foi oitavo neste domingo, uma posição à frente de Roberto Moreno (Herdez). Gualter Salles (Dale Coyne) e o português Tiago Monteiro (Fittipaldi-Dingman) não completaram. A próxima etapa será dia 5 de julho, em Cleveland.