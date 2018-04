Adrian Sutil festeja primeiros pontos na Fórmula 1

MONZA - Surpresa do treino de sábado, o alemão Adrian Sutil largou na segunda posição do grid do GP da Itália neste domingo, mas não conseguiu segurar o ímpeto do finlandês Kimi Raikkonen e terminou na quarta colocação, atrás do piloto da Ferrari.

Contudo, o piloto da Force India não escondeu a alegria de conquistar os seus primeiros pontos na Fórmula 1. "Foi uma grande corrida e o carro estava realmente muito bom. Somamos alguns pontos e eu estou muito feliz por mim e por toda a equipe", festejou, ao marcar cinco pontos.

Sutil, que chegou em quarto após a batida de Lewis Hamilton no final, perdeu a segunda posição ainda na largada, ao ser ultrapassado por Raikkonen. "Na largada sabia que seria difícil defender a posição diante de Kimi e o seu botão de KERS [sistema de recuperação de energia]. Depois fiquei preso atrás dele durante toda a corrida. Estava muito rápido, mas não consegui achar um jeito de ultrapassá-lo", explicou.