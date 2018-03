Adriano é a novidade na convocação da seleção brasileira

O técnico da seleção brasileira, Dunga, convocou 25 atletas para os amistosos diante do Canadá, no dia 31 de maio, e Venezuela, dia 6 de junho, além dos jogos diante do Paraguai e Argentina, pelas eliminatórias à Copa do Mundo de 2010, nos dias 15 e 18 de junho, respectivamente. Veja também: Classificação das eliminatórias Calendário / Resultados Dunga antecipa convocação de Kaká para Jogos Olímpicos A novidade da convocação foi o retorno do atacante Adriano. Para o alívio do São Paulo, o jogador participará apenas dos jogos pelas eliminatórias, não atrapalhando os jogos do time pela Copa Libertadores. O mesmo acontece com o lateral-esquerdo Kleber, do Santos. Dunga, no entanto, aproveitará a ausência dos dois atletas para testar dois jogadores, com idade olímpica, nos amistosos: o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, e o atacante Rafael Sóbis, do Bétis. CONFIANÇA EM ADRIANO Dunga demonstrou muita confiança no atacante Adriano, que poderia ser a solução para o ataque da seleção, que ainda não encontrou sua formação ideal. "Todo mundo conhece o potencial do Adriano. Ele está demonstrando força de vontade e capacidade no São Paulo. Ele é um grande jogador que gosta de jogo importante. É em jogo importante que a gente vê a qualidade do atleta", afirmou Dunga. AMISTOSOS Os dois primeiros compromissos de tais convocados serão os amistosos diante do Canadá, em Seattle, e Venezuela, em Boston, nos Estados Unidos. Para Dunga, os dois jogos servirão para acompanhar o rendimento de jogadores como Marcelo e Rafael Sóbis. "A qualidade dos jogadores a gente já conhece. A questão, agora, é ver como o jogador responderá com a camisa da seleção", comentou o treinador, que concluiu: "Jogador na seleção é bem diferente. O jogador pode ir muito bem no clube, mas não jogar nada pela seleção. Eu, por isso, sempre opto pela coerência no trabalho, mantendo uma base que já mostrou competência." ELIMINATÓRIAS A convocação desta quinta mostrou, mais uma vez, que Dunga tem como foco a participação do Brasil nas eliminatórias à Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Dos convocados 25 convocados, apenas cinco têm idade para disputar os Jogos Olímpicos de Pequim (Diego Alves, Alexandre Pato, Rafael Sóbis, Marcelo e Anderson). "O foco é a Copa do Mundo de 2010, mas isto não quer dizer que vamos deixar a seleção olímpica de lado", disse Dunga. PEQUIM 2008 Apesar de manter o foco nas eliminatórias, Dunga confessou que já tem uma pré-lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Pequim. De acordo com seu auxiliar-técnico, Jorginho, a lista já conta com 50 nomes. "Temos uma lista, sim. Ela tem uns 50 nomes, mas tudo depende da liberação dos clubes", confirmou Jorginho. Para fechar o elenco que disputará os Jogos Olímpicos, Dunga terá que contar com a boa vontade dos clubes, pois a Fifa não obriga a liberação para a disputa das Olimpíadas. Até o momento, o grande impasse é o meia Kaká, que seria um dos três jogadores, acima dos 23 anos, convocados, mas o Milan avisou que não o liberará caso se classifique à Liga dos Campeões da Uefa. Lista dos convocados: Goleiros Júlio César (Inter de Milão) Doni (Roma) Diego Alves (Almería) Zagueiros Lúcio (Bayern de Munique) Juan (Roma) Luisão (Benfica) Alex (Chelsea) Laterais Daniel Alves (Sevilla) Gilberto (Tottenham) Michael (Inter de Milão) Kleber (Santos) Marcelo (Real Madrid) Volantes Mineiro (Hertha Berlim) Josué (Wolfsburg) Gilberto Silva (Arsenal) Elano (Manchester City) Meias Anderson (Manchester United) Júlio Baptista (Real Madrid) Kaká (Milan) Diego (Werder Bremen) Atacantes Rafael Sóbis (Bétis) Robinho (Real Madrid) Adriano (São Paulo) Luís Fabiano (Sevilla) Alexandre Pato (Milan)