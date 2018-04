Advogado da Ferrari: 'membros da McLaren são hipócritas'

A Ferrari contra-atacou, nesta quinta-feira, na audiência da FIA realizada em Londres sobre o caso da McLaren ao chamar os membros da equipe inglesa de "hipócritas descarados", em referência à ambigüidade mostrada pelo time de Lewis Hamilton, que poderia garantir o título mundial dependendo da decisão tomada. A apelação da McLaren se baseia em supostas irregularidades dos carros da BMW e da Williams no Grande Prêmio do Brasil, último da temporada, no qual Lewis Hamilton alcançou a sétima posição. O inglês terminou atrás do alemão Nico Rosberg, da Williams e quarto colocado, e do polonês Robert Kubica, quinto, e do alemão Nick Heidfeld, sexto, ambos da BMW. A McLaren foi hoje à reunião, segundo a imprensa inglesa, com o objetivo de esclarecer as regras da FIA com relação às violações das normas, e não para vencer o campeonato nos tribunais. Ian Mill, advogado da McLaren, pediu nesta manhã que os quatro juízes do Tribunal de Apelação desqualificassem os pilotos mencionados, o que poderia outorgar o título mundial ao piloto inglês. "Esta não é a forma por meio da qual se deveria ganhar um Mundial", afirmou Nigel Tozzi, advogado da escuderia italiana. Para o representante da Ferrari, a McLaren usa dois pesos e duas medidas nesta apelação perante a FIA. A escuderia com sede em Woking, Inglaterra, reiterou ao longo dos últimos dias que comparece à audiência de Londres com o único objetivo de esclarecer as regras. Para ilustrar esta "hipocrisia", Tozzi citou as declarações de três pessoas do universo da McLaren e começou com Hamilton: "O próprio senhor Hamilton, o potencial e único beneficiado, disse muito claramente que não quer ganhar o título desta forma". "O senhor Norbert Haug, diretor da Mercedes, comentou abertamente que a McLaren não está apelando para reivindicar o campeonato", continuou Tozzi. Ele finalizou com Whitmarsh: "O senhor Martin Whitmarsh, diretor da McLaren, disse ontem em entrevista que buscar a forma de ganhar o Mundial para Lewis retrospectivamente não é o objetivo desta iniciativa". "Poderia dizer-se que na McLaren todos são uns descarados hipócritas desprovidos de toda integridade, ou talvez que o que seus representantes disseram deveria ser tomado em sentido literal", afirmou com ironia. "Caso o que queiram seja clareza das regras, que a concedam, mas não lhes permitam vencer o título desta forma. Seria uma severa injustiça para o senhor Raikkonen que lhe tirassem o título, um fato reconhecido pelo senhor Hamilton e pelo senhor Alonso", concluiu.