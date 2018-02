Agora, Trulli é o mais veloz na F-1 Na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, o piloto mais rápido foi o italiano Jarno Trulli, da Toyota. Fernando Alonso, que havia liderado sessão anterior, ficou apenas na terceira posição. Barrichello foi o 12.º, Massa o 13.º e Schumacher o 14.º colocado. O primeiro treino classificatório acontece ainda na madrugada desta sexta-feira para o sábado (horário de Brasília). Confira os tempos do treino: 1.º - Jarno Trulli (ITA), Toyota, 1min32s832; 2.º - Christian Klien (AUT), Red Bull, 1min32s870; 3.º - Fernando Alonso (ESP), Renault, 1min32s880; 4.º - Ralf Schumacher (ALE), Toyota, 1min32s951; 5.º - David Coulthard (ESC), Red Bull, 1min33s092; 6.º - Giancarlo Fisichella (ITA), Renault, 1min33s194; 7.º - Kimi Raikkonen (FIN), McLaren, 1min33s349; 8.º - Nick Heidfeld (ALE), Williams, 1min33s468; 9.º - Mark Webber (AUS), Williams, 1min33s517; 10.º - Anthony Davidson (ING), BAR, 1min33s580; 11.º - Juan Pablo Montoya (COL), McLaren, 1min33s689; 12.º - Rubens Barrichello (BRA), Ferrari, 1min33s943; 13.º - Felipe Massa (BRA), Sauber, 1min34s002; 14.º - Michael Schumacher (ALE), Ferrari, 1min34s102; 15.º - Jacques Villeneuve (CAN), Sauber, 1min35s532; 16.º - Tiago Monteiro (POR), Jordan, 1min37s824; 17.º - Narain Karthikeyan (IND), Jordan, 1min38s126; 18.º - Christijan Albers (HOL), Minardi, 1min38s673; 19.º - Patrick Friesacher (AUT), Minardi, 1min38s974; 20.º - Jenson Button (ING), BAR, sem tempo. Em negrito os pilotos brasileiros.