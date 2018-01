Ainda de muletas, Giaffone volta à IRL O brasileiro Felipe Giaffone viaja para Chicago, nesta quinta-feira, aliviado. Isso porque no domingo, ele voltará a disputar uma etapa da Indy Racing League (IRL) depois de dois meses de um afastamento forçado. Giaffone fraturou o fêmur direito e a pélvis em um acidente no GP do Kansas, no dia 6 de junho, e cumpriu um árduo trabalho de recuperação para poder voltar a pilotar ainda neste campeonato. "Com o acidente, tive de deixar de lado a briga pelo título. Mas o que importa agora é que eu estou liberado para voltar a correr. Isso é muito bom??, disse o piloto da equipe MoNunn. Na semana passada, ele testou no oval de Chicagoland, local da corrida de domingo, sentiu dores na perna direita e no pescoço, mas foi um dos mais rápido entre os pilotos que treinaram. O brasileiro ainda usa muletas para se locomover - só deve se livrar delas daqui a três meses -, mas já pode pilotar sem problemas. Os treinos para a 14ª etapa da IRL começam na sexta-feira. O campeonato é comandado por um trio brasileiro: Hélio Castro Neves (Penske) lidera com 429 pontos, Gil de Ferran (Penske) tem 404, em segundo, e Tony Kanaan (Andretti-Green) está em terceiro, com 397.