Ainda há ingressos para o GP Brasil Ainda há ingressos para quem desejar assistir ao 31º GP do Brasil de Fórmula 1, no próximo domingo. A partir desta segunda-feira eles podem ser adquiridos nas bilheterias do autódromo de Interlagos, das 7 às 18 horas. O pagamento tem de ser feito, necessariamente, com dinheiro. Não são aceitos cheques ou cartões de crédito. Os setores que ainda têm lugares são o A, localizado na Reta dos Boxes, e o G, na Reta Oposta. No setor A, os ingressos custam R$ 228 para os três dias de competição, sexta-feira, sábado e domingo, e R$ 266 apenas para o domingo, dia da corrida. Já no setor G o preço é de R$ 198 para os três dias. Os organizadores do evento informaram que a partir desta segunda-feira começam a ser vendidos, também nas bilheterias do autódromo, os ingressos de estudantes. Eles custam 50% mais baratos, mas o comprador deve estar munido de carteira de estudante dos órgãos oficiais de ensino e só podem adquirir um ingresso por pessoa.