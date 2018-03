Ainda sem pontos, Nelsinho está sob pressão na Renault

Nelsinho Piquet terminou o GP da Turquia em 15.º, depois de largar em 17º. E sua falta de resultados na temporada de estréia está levando a equipe Renault a cobrá-lo. "Existe, sim, pressão. Todo mundo sabe que o Flavio Briatore (diretor do time francês) gosta de pressionar os pilotos, na Fórmula 1 temos de nos acostumar a conviver com isso. Um dia você é um herói, no outro um merda", afirmou Nelsinho. Veja também: Classificação - Pilotos e construtores Massa vence pela terceira vez seguida o GP da Turquia A terceira vitória de Massa no GP da Turquia Barrichello: 257 GPs e 15 anos de história Na abertura do campeonato, na Austrália, abandonou com problemas na transmissão, depois de uma estréia tensa. Na Malásia, foi o 11º. Novo problema no câmbio o levou a parar em Bahrein, enquanto na Espanha envolveu-se num acidente com Sebastian Bourdais, da Toro Rosso. A cobrança acontece porque seu companheiro, o bicampeão do mundo, Fernando Alonso, já somou pontos três vezes: 5.º na Austrália, 8.º na Malásia e 6.º na Turquia. "O que está faltando é eu melhorar na classificação, ganhar aquele pouquinho de confiança que falta para arriscar com pneu novo e pouca gasolina", explicou Nelsinho. "Tenho largado lá atrás e na Fórmula 1, com a dificuldade para ultrapassar, você tem de começar mais na frente." A diferença de desempenho para Alonso nas corridas provém, segundo Nelsinho, das suas más colocações para o grid. A expressão de Rubens Barrichello depois da corrida contrastou profundamente com a da festa no motorhome da Honda, sábado, para celebrar o recorde de participações em GP. "Um 257 para esquecer", afirmou. Com 257 GPs, tornou-se o piloto de maior longevidade na Fórmula 1. "Nosso carro não tinha equilíbrio, a equipe me chamou para o pit stop cinco voltas antes do programado, acreditando num safety car por causa da rodada do Sebastian Bourdais (25ª volta), mas que por não acontecer comprometeu tudo", contou. Tanto Nelsinho quanto Rubinho treinam no circuito de Paul Ricard, na França, a partir desta terça, visando as duas próximas etapas do calendário, Mônaco e Canadá.