Airton Daré largará em quinto na IRL O norte-americano Jacques Lazier, com um Dallara/Oldsmobile, larga na pole position neste sábado, no GP de Richmond, sétima etapa da temporada 2001 da IRL (Indy Racing League). Ele marcou o tempo de 16s831. O melhor brasileiro no grid é Airton Daré (G-Force/Olds) em quinto, com o tempo de 17s005. O outro brasileiro, Felipe Giaffone (G-Force/Olds) larga em oitavo, com 17s078. A prova em Richmond, noturna, tem largada prevista para as 21 horas (horário de Brasília) e será disputada no curtíssimo oval de 3/4 de milha (1,207 quilômetro) localizado no Estado de Virginia. O circuito é o de menor extensão entre todos os que recebem provas da categoria. A corrida terá 250 voltas. A norte-americano Sarah Fisher, com um Dallara/Olds, larga em segundo, com o tempo de 16s886. Na quinta-feira, Fisher sofreu um forte acidente durante o primeiro treino livre, batendo no muro da Curva 1 a cerca de 150 km/h. Ela nada sofreu, mas não participou da segunda sessão livre, por recomendação médica. Entretanto, foi liberada para disputar a classificação. Daré, da equipe Xtreme, ficou satisfeito com sua posição no grid. "Meu carro estava bom desde os primeiros treinos, porque dessa vez consegui convencer minha equipe a testar, na semana passada, nesta pista para termos um mínimo de conhecimento prévio do que encontraríamos. E deu certo??, disse. "Esse circuito, além de muito pequeno, é estreito demais, dificultando ainda mais as ultrapassagens. Quinto lugar não é tão bom quanto a pole position, mas já vai me ajudar bastante.?? Giaffone, ao contrário de Daré, estava bastante irritado com o pessoal do seu time, o Treadway. "Aconteceu o inacreditável e a equipe conseguiu fazer o mais difícil. Um carro que estava voando nos treinos livres, saía de frente na classificação, me tirando a chance de fazer a pole??, reclamou. A bronca de Giaffone refere-se ao fato de ele ter estado sempre entre os mais rápidos nos treinos livres. O norte-americano Greg Ray, recordista de pole positions na IRL, larga em último, por não ter participado da tomada oficial de tempos. Ele sofreu um acidente no treino livre e sua equipe, a Menard, preferiu trabalhar com calma na recuperação de seu carro (Dallara/Old).