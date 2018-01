Aírton Daré sofre acidente em Dallas O piloto brasileiro Aírton Daré sofre um acidente, nesta quinta-feira à noite, durante os treinos livres para o GP do Texas da IRL, que será disputado sábado, às 21 horas (horário de Brasília). Daré, da equipe A. J. Foyt, perdeu o controle do carro na curva 4 e bateu forte no muro de concreto. O piloto foi levado para o Parkland Memorial Hospital, em Dallas, com suspeita de fratura no braço e na perna direita. O japonês Tora Takagi foi o mais rápido nos treinos livres, completando a melhor volta em 23s8465, seguido por Tomas Scheckter e Scott Dixon. O treino classificatório está agendado para ter início nesta quinta-feira às 23h15 e terá uma hora de duração. Na sexta-feira, os pilotos definem o grid de largada com nova sessão de treinos às 15h45. O warm up será às 19h15.