Aírton Daré tenta vaga nas 500 Milhas O brasileiro Aírton Daré alcançou nesta sexta-feira a média horária de 365,524 km com o Panoz G-Force/Toyota, marca suficiente para largar entre os 33 carros das 500 Milhas de Indianápolis. Se ele repetir a mesma velocidade no domingo, na última tomada oficial de tempos ? o ?Bump Day? ?, estará no grid da prova do dia 25. A equipe A. J. Foyt trocou o motor Toyota por um modelo novo e o piloto brasileiro sentiu a diferença imediatamente. Com o motor velho, saía da Curva 4 com pouco mais de 355 km/h; com o novo, a 365 km/h, já atingindo os 373 km/h. ?A diferença é brutal. Não esperava que mudasse tanto?, disse Daré. O brasileiro também conseguiu convencer o velho A. J. Foyt a endurecer as suspensões de seu monoposto. ?Ele não gosta desse acerto, mas acabou aceitando. Eu prefiro pilotar o carro dessa forma?, justificou. Se garantir a classificação, no domingo, as 500 Milhas serão a primeira prova este ano de Daré, que perdeu a vaga para Shigeaki Hattori (levou um bom patrocinador para a equipe). O outro piloto é A. J. Foyt IV, neto do dono. Mas A. J. Foyt acabou viabilizando um terceiro carro e Daré, piloto de testes, poderá provar que tem condições de disputar toda a temporada.