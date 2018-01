AJ Allmendinger vence 3ª etapa seguida na Champ Car O norte-americano AJ Allmendinger conquistou neste domingo sua terceira vitória consecutiva na Champ Car ao terminar em primeiro lugar o Grande Prêmio de Toronto, no Canadá. Em segundo ficou o canadense Paul Tracy e em terceiro o francês Sebastien Bourdais, líder do campeonato. Os brasileiros Cristiano da Matta e Bruno Junqueira chegaram em quinto e oitavo, respectivamente. Com a vitória, Allmendinger assumiu a vice-liderança do campeonato com 168 pontos, 23 atrás de Bourdais. Cristiano da Matta é o oitavo, com 104, dois pontos à frente de Bruno Junqueira, o nono.