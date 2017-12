A.J. Allmendinger vence etapa de Portland da Champ Car O norte-americano A.J. Allmendinger venceu neste domingo o Grande Prêmio de Portland da Champ Car. Foi a sua primeira vitória na categoria. Em segundo lugar chegou o inglês Justin Wilson, vice-líder do campeonato. O francês Sebastien Bourdais, primeiro colocado na classificação, com 162 pontos, completou o pódio. O brasileiro Bruno Junqueira, que largou na pole position, terminou na quarta posição e chegou a 35 pontos no campeonato. O também brasileiro Cristiano da Matta chegou em quinto, somando 21 pontos na temporada. A próxima etapa da Champ Car acontece em Toronto, no Canadá, no dia 9 de julho.