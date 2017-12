A.J. Allmendinger vence prova marcada por acidente O norte-americano A.J. Allmendinger ganhou a segunda prova seguida da Champ Car ao cruzar neste domingo em primeiro lugar o Grande Prêmio de Cleveland. O espanhol Oriol Servia chegou em segundo e o canadense Alex Tagliani completou o pódio. A prova, no entanto, foi marcada pelo acidente do líder do campeonato, o francês Sebastien Grosjean, que foi atingido por Tracy e ficou "soterrado" pelo carro do canadense. Bourdais não se feriu, mas foi encaminhado para o hospital por precaução, tendo recebido alta logo depois. Os brasileiros Bruno Junqueira e Cristiano da Matta abandonaram a prova, que só foi completada por 11 dos 18 carros. Com o resultado, Allmendinger foi a 135 pontos, na terceira colocação da classificação do campeonato. O líder, apesar do acidente, ainda é Bourdais, com 166. Junqueira foi a 88 e está em sexto. Cristiano da Matta ficou com 83 e é o décimo.