Al-Attiyah vence etapa do Rally Dakar e Sainz mantém liderança

O piloto catariano Nasser Al-Attiyah, da Toyota, venceu a etapa desta quinta-feira nos carros nesta reta final do Rally Dakar, na Argentina. Ele fez um bom duelo com o francês Stéphane Peterhansel, da Peugeot, mas levou a melhor no trecho final da mais longa etapa da competição, que será encerrada no sábado.

Al-Attiyah completou os 793 quilômetros da etapa, sendo 523 cronometrados, em 5h49min57s, entre as cidades argentinas de Chilecito e San Juan. Foi sua terceira vitória neste campeonato e a 12ª em todas as edições que disputou no tradicional rali.

O piloto do Catar completou o trajeto com apenas 2min03s de vantagem sobre Peterhansel, que é o vice-líder geral e ainda sonha com a vitória. No geral, o piloto catariano é o terceiro colocado, mas praticamente não tem mais chances de título. Faltam apenas duas etapas para o fim desta edição do rali e somente Peterhansel pode ameaçar o triunfo do espanhol Carlos Sainz (Peugeot), que segue na ponta da classificação geral.

Nesta quinta, Sainz enfrentou problemas no câmbio do seu carro e viu ser reduzida a vantagem para o rival francês, ao chegar somente na nona colocação. O espanhol, que ficou restrito a somente as três primeiras marchas na etapa desta quinta, ficou a 18 minutos de Al-Attiyah e a mais de 16 minutos de Peterhansel.

No geral, ele segue com boa folga na classificação. Apesar da desvantagem em relação ao rival francês na etapa desta quinta, Sainz exibe frente de 44min41s em relação a Peterhansel.

A etapa desta sexta-feira poderá encaminhar o triunfo do piloto da Espanha. Os carros vão percorrer 907 quilômetros, sendo que 489 deles serão cronometrados. O trajeto terá início em San Juan, com fim em Córdoba.

Entre as motos, a etapa desta quinta-feira foi cancelada em razão das condições climáticas. A organização também cancelou o trajeto que seria realizado pelos quadriciclos. Também em razão do mau tempo, o Rally Dakar definiu que a etapa desta sexta será menor do que o planejado para as motos.