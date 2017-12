Al-Attiyah vence etapa, e Peterhansel assume ponta geral do Dacar

Stephane Peterhansel assumiu nesta segunda-feira a liderança geral da categoria carros do Rali Dacar. O piloto francês obteve o feito ao terminar em terceiro lugar o oitavo estágio da prova, entre as cidades argentinas de Salta e Belén, com um percurso total de 766 km.

Esta oitava etapa teve como vencedor o catariano Nasser Al-Attiyah, atual campeão, que ficou 12 segundos à frente do espanhol Carlos Sainz e acumulou 31 de vantagem sobre Peterhansel. O último destes competidores é considerado uma lenda do Dacar, com 11 vitórias do rali, sendo cinco delas nos carros e seis nas motos.

A vitória de Al-Attiyah ocorreu em um trecho cronometrado de 393 quilômetros, que ele percorreu em 4h12min23s. O seu triunfo também colocou fim ao domínio dos carros da Peugeot nesta edição do Dakar entre os carros. Essa foi, por sinal, a primeira vitória de um modelo da Mini nesta edição do mais famoso rali do mundo.

Já Sébastien Loeb, que havia ficado em segundo lugar na etapa do último sábado, se complicou ao ver o seu Peugeot quebrar a 30 quilômetros do fim desta etapa. Ao lado do navegador Daniel Elena, o francês conseguiu reparar o carro a tempo de terminar a etapa, mas a encerrou apenas em 30º lugar e assim caiu para a oitava posição na classificação geral.

MOTOS

Já nas motos, a vitória desta etapa ficou com o australiano Toby Price, da equipe KTM 450 Rally, que por tabela assumiu a liderança geral desta disputa. O piloto terminou este estágio, considerado o mais difícil do rali e que conta com desafiadoras dunas, 5min17s à frente do português Paulo Gonçalves, da Honda CRF 450 Rally, o segundo colocado. Já a terceira posição ficou com o chileno Pablo Quintanilla, da Husqvarna 450, 6min32s atrás do líder.

A quarta colocação desta etapa ficou com o eslovaco Stefan Svitko, da KTM 450 Rally Replica, que ficou 8min02s atrás do líder. Svitko, por sua vez, agora é o terceiro na classificação geral das motos, 14min14s atrás de Price, enquanto o segundo é Paulo Gonçalves, que está a 2min55s do líder.

A terça-feira de disputas do Dacar, que agora viverá sua nona etapa, será um trecho que será apenas dentro da cidade argentina Belén, em uma especial de 278km, sendo que os carros percorrerão um total de 396km e as motos de 436km.